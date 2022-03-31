A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

FIFA, ülkelerin dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 39. sıradaki yerini kaybederek 43. sıraya geriledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2022 Perşembe, 16:21
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.
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FIFA dünya sıralaması açıklandı. Türkiye bir önceki döneme kıyasla dört sıra gerileyerek 43. oldu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şu şekilde:

1 Brezilya 

2 Belçika 

3 Fransa 

4 Arjantin 

5 İngiltere

6 İtalya 

7 İspanya 

8 Portekiz 

9 Meksika 

10 Hollanda 



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