FETÖ elebaşının ölümünün ardından Nilüfer Tatar’dan ‘ahımız var’ paylaşımı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:27

Güncelleme: 21.10.2024 - 18:27

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim’de öldü.

20 Ekim, Ergenekon kumpas davalarında ilk duruşmanın görüldüğü gün olarak biliniyor.

‘Amirallere Suikast’ soruşturması sırasında 19 Aralık 2009 tarihinde hayatına son veren Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar, Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Nilüfer Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Ahımız Var… Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı askerine ihanet eden terörist başının ölüm haberini aldık. Ellerinde kan ile bu dünyadan defolup gitti, cehennem ateşi bol olsun."



