Su fiyatlarındaki fahiş artış yurttaşları arıtma cihazlarına yönlendirdi

30 Mart 2022 Çarşamba, 17:15

Damacana suyu 2022 yılında yeni zamlarla artışını sürdürdü. Güncel tabloda en ucuz 19 litre damacana su 22 TL, en pahalı 19 litre damacana su ise 25 TL oldu.

2021 yılında ise en ucuz 19 litre damacana su 13 TL, en pahalı 19 litre damacana su 19 TL idi.

Ortalama dört kişilik bir ailenin damacana suyu tüketimi ortalaması aylık 368 TL yi buluyor. Aylık sadece evdeki içme suyu masrafı asgari ücretin yüzde 8'ini oluşturuyor.

EN DÜŞÜK SU ARITMA CİHAZI 4.200 TL

Su fiyatlarına gelen zamlar ve halk sağlığını olumsuz etkileyen bazı su firmalarına olan güvensizlik nedeniyle, su arıtma cihazları kullanımı da artmış durumda.

İstanbulda en düşük su arıtma cihazı 4200 TL, en pahalı ise 8600 TL olarak tespit edildi.

2022 yılı bazı damacana su firmalarının fiyatları şöyle;

SAKA SU DAMACANA FİYATI

19 litre Saka Su Damacana fiyatı 24 TL

19 litre Saka Su depozit bedeli 60 TL

Cam damacana satışı yoktur.

PINAR SU DAMACANA FİYATI

19 litre Pınar Su Damacana fiyatı 25 TL ( Depozito bedeli 75 TL)

15 litre Cam Damacana fiyatı 28 TL (Depozito bedeli 200 TL)

ERİKLİ DAMACANA SU FİYATI

19 Litre Erikli damacana fiyatı 23 TL

Depozito ücreti: 65 TL

HAMİDİYE DAMACANA SU FİYATI

19 Litre Hamidiye Damacana fiyatı: 23 TL

Su fiyatlarının farklılık gösterme sebebi, içeriğindeki pH değeri belirliyor.

SUYUN PH DEĞERİ NEDİR?

pH suyun asidik, bazik veya natürel olup olmadığını belirtir.

1 ila 14 arasında değişkenlik gösteren bir skalada 7 natürel, 7'nin altı asidik ve 7'nin üstü de bazik veya alkalin olarak isimlendirilir.