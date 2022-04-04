AABF'den Erdoğan hakkında suç duyurusu
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Alevilikle ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, ‘din ve mezhep farkı gözeterek alenen aşağılama, görevi kötüye kullanma ve ayrımcılık’ suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık 2021 tarihinde Siirt’te yaptığı konuşmada, “Az önce onu da güzel ifade ettiniz; bu işi şu anda en büyük tahrik unsuru olan yurt dışı, yurt dışında da birinci derecede Almanya ve Almanya’da da özellikle Alevilikten öte Ali’siz Alevilikle adeta bir yeni din ihdası öne sürülüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi orada o işi yürüteni de hatta buradan aday yapmakta istedi. Bunların da zaten kimler olduğunu bilirsiniz. Ve ciddi de onlara para desteği veriyorlar. Yani bundan iki yıl öncesi rakamla 30 milyon euro yıllık bunlara bir parasal destekleri de olmuştur” demişti.
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), Erdoğan’ın bu sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Federasyon Başkanı Hüseyin Mat hem kendi hem de federasyon adına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘iftira ve aşağılama biçiminde hakaret, Alevilik inancına sahip halkı din ve mezhep farkı gözeterek alenen aşağılama, görevi kötüye kullanma ve ayrımcılık’ suçlarını işlediğini ileri sürdü.
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