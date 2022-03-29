Erdoğan hakkında 'Anayasayı İhlal' iddiasıyla suç duyurusu

29 Mart 2022 Salı, 11:27

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma”, “Anayasayı İhlal” suçlarını işlediğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede Erdoğan hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde “Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğunu biliyoruz”, “Dün Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna’dan geliyorlar, bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek” demişti

“SINIRLARIMIZI KEVGİRE DÖNDÜRÜP, YOLGEÇEN HANINA ÇEVİRDİLER”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, şu ifadelere yer verdi:

“İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız AKP’giller’in yarattığı İşsizlik-Pahalılık-Zam-Zulüm cehenneminde kavrulurken, ülkemiz AKP’giller ve Reisinin eliyle mülteci cennetine çevrilmiştir. Şu anda kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 4 milyona yakın. Afganistan ve başka ülkelerden gelenler ve kayıtsızlarla beraber toplam sığınmacı sayısının 8 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Genel Başkanımız Nurullah Efe’nin söylediği gibi AKP’giller ve Reisi “Türk Vatanı üstünde Türk’ü azınlığa düşürmeye çabalıyor”. AKP’giller ve Reisi AB’den, BM’den üç kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen hanına çevirdiler.

“ÜLKEMİZİ GÖÇMEN DEPOSUNA DÖNÜŞTÜRÜYOR”

AKP’giller’in Reisi Tayyip, barındırıp besledikleri göçmenler yetmemiş gibi, daha da gelecekler daha da fazlasını alacağız diyor. Ne diyor konuşmasında: “Dün Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan gelmişlerdi, bugün Ukrayna’dan geliyorlar, yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir, bundan hiç endişeniz olmasın”. Kendi halkının, 84 milyonun mazlum, aç, sefil kalması, İşsizlik-Pahalılık cehenneminde yanması uğruna ülkemizi göçmen deposuna dönüştürüyor. Elbette insanı sevdikleri, mazlumlara acıdıkları için kucak açmıyorlar göçmen/mülteci/sığınmacılara. Faşist Din Devletine giden yolda bu insanları oy deposu olarak kullanmak niyetleri. Amaçları Demografik yapıyı değiştirerek, ABD ve AB Emperyalistlerinin BOP’u çerçevesinde ülkemizin parçalanması.

“TÜRK MİLLETİ ADINA YARGILAMA YAPACAK”

Namuslu bilim insanı, tarihçimiz Sinan Meydan’da uyarıyor:

“Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye, demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla parçalanmak istenmişti. Emperyalizm, İzmir’i, Trakya’yı, Doğu Anadolu’yu, Musul’u Türkiye’den koparmak için buralarda Türklerin sayıca az olduğunu ileri sürmüştü.” Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi demografik yapı üzerinden etnik ve dinsel ayrımla ülkenin parçalanmasına karşı yıllardır bıkmadan yılmadan, korkmadan, “Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır” diyerek mücadele eden Partimiz; AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın bu söylemini yargıya taşıdı. Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma ile Anayasayı ihlal suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bir kez daha; gün gelip devran dönünce kurulacak, gerçekten Türk Milleti adına yargılama yapacak, emri sadece kanunlardan ve vicdanından alacak tarafsız ve bağımsız gerçek mahkemelerde, vatanımıza, halkımıza karşı suç işleyenlerin yüzlerine okunacak iddianameyi hazır hale getirdik."