AA'nın 'manipülasyonu' ifşa oldu: İlk veriler Erdoğan'ın yüksek olduğu illerden
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için yasakların kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Anadolu Ajansı önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan'ı önde başlatırken yöntemi ifşa oldu. AA'nın, ilk verileri Erdoğan'ın önde olduğu illerden aldığı, böylece farkla önde gösterdiği ortaya çıktı.
Türkiye 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından 18.15'te yasaklar kalktı ve ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Ancak Anadolu Ajansı verilerine göre, Erdoğan yüzde 64'lük oy oranıyla açılış yaptı. Ancak Erdoğan’ın oyları hızla eridi ve yüzde 53,70’e kadar düştü.
Önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Erdoğan'ı önde başlatan AA'nın veri yöntemi ise ifşa oldu. Fox TV ekranlarında AA ve ANKA'nın en çok veri aldığı iller paylaşıldı. AA'nın veri aldığı ilk 10 il, Erdoğan'ın en çok oy aldığı iller olarak dikkat çekerken ANKA verilerinde tutarlılık olduğu görüldü.
İşte sık sık 'manipülasyon' yaptığı gerekçesiyle tepki çeken AA ve ANKA'nın verileri paylaştığı o iller:
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