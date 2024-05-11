‘AB Türkiye’nin üyeliği için irade göstermeli’
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü Ankara’da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, “TürkiyeAB ilişkileri kesinlikle olmasını istediğimiz bir aşamada değil. Bu karmaşık ve çok yönlü bir ilişkidir. İlişkilerimiz sayısız ve benzeri görülmemiş krizler karşısında dayanıklılığını kanıtlamıştır” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “AB üyesi ülkelerden ülkemizin AB üyeliği konusundaki çabalarını desteklemeleri ve önyargıları aşarak bir an önce Türkiye’nin tam üyeliğinin gerçekleşmesi için gerekli iradeyi göstermelerini bekliyoruz” dedi.
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