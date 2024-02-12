Avrupa Birliği, 1,8 milyar Euro'nun üzerinde insani yardım planlıyor

Avrupa Birliği (AB), bu yılki bütçesinden insani yardıma, 470 milyon avrosu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya olmak üzere 1,8 milyar Euro'nun üzerinde kaynak ayırdı.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:29
Avrupa Birliği, 1,8 milyar Euro'nun üzerinde insani yardım planlıyor
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AB Komisyonu, 2024 yılında planlanan insani yardım miktarı ve tahsis edilen bölgelere ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre AB, bütçesinden insani yardım için bu yıl 1,8 milyar Euro'dan fazla kaynak ayrıldı.

En fazla insani yardım Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine tahsis edildi. Gazze ve Filistinli sivil nüfusun insani ihtiyaçları ile birlikte Suriye, Lübnan, Yemen ve komşu ülkelerde devam eden bölgesel kriz nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yaklaşık 470 milyon Euro'luk fon sağlanacak.

Doğu ve Güney Afrika'da uzun vadeli çatışmalar ve iklim değişiminden etkilenenlere yaklaşık 346 milyon Euro destek verilecek.

Yaşanması olası acil durumlara ve öngörülemeyen insani krizlere müdahale etmek için yaklaşık 315 milyon Euro ayrılacak.

Sahel'de zorla yerinden edilenler ve yetersiz beslenenlere destek ile salgın hastalıklarla mücadele için yaklaşık 200 milyon Euro sağlanacak.

Güney Asya ve Pasifik'te Myanmar, Bangladeş ve Filipinler'e 186 milyon Euro insani yardım verilecek.

Büyük kısmı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına yönelik, Güneydoğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar ile Suriye krizinin etkileri ve geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'ye yaklaşık 115 milyon Euro finansman sağlanacak.

Orta Amerika ve Güney Amerika ile Karayipler'e 111,6 milyon Euro tahsis edilecek.

Ayrıca, 98 milyon Euro yenilikçi projelere ve politika girişimlerine aktarılacak.


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