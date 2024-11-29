Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı, geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda kar güzelliği
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:03

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktalarından olan Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüye büründü.

Milli parkın çevresi tamamen karla kaplandı. İş makineleri ile göl kenarında bulunan yollardaki karlar temizlenirken kar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

Kar yağışıyla birlikte Abant’ı çevreleyen çam ormanlarının beyaz görüntüsü eşsiz manzaralar oluşturdu.

Milli parkta bulunan otellerde konaklayan bazı tatilciler göl kenarında yürüyüş yapıp manzaranın keyfini çıkardı.


Etiketler: #bolu #Abant Gölü #Kar

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