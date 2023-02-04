ABB Başkanı Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğa kantin desteğine başlandı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 21:54

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 21:54

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilkokula giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL’lik kantin desteği verileceğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu mesajı yayınladı:

“Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız.”