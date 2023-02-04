ABB Başkanı Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğa kantin desteğine başlandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilköğretime giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL kantin desteğine başlanıldığını duyurdu. Yavaş, “Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 21:54
ABB Başkanı Mansur Yavaş: İlköğretime giden 14 bin çocuğa kantin desteğine başlandı
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilkokula giden 14 bin çocuğa aylık 330 TL’lik kantin desteği verileceğini duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin şu mesajı yayınladı:

“Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız.”


Mansur Yavaş Ankara öğrenci

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