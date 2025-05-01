Ekrem İmamoğlu'ndan 1 Mayıs mesajı: 'Taksim' vurgusu yaptı!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 08:07

Güncelleme: 01.05.2025 - 08:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"1 MAYIS’I TAKSİM’DE KUTLAYACAĞIMIZ GÜNLERE AZ KALDI"

1 Mayıs ile sembolleşen ve iktidarın yasak ısrarını sürdürdüğü 'Taksim'e dikkat çekerek "1 Mayıs’ı Taksim’de milyonlarla, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 Mayıs. İşçilerin ve emekçilerin bayramı. Silivri Cezaevinden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayısını kutluyorum.

İşçiler ve emekçiler insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ediyor. Dünyayı ve hayatı emekleriyle var edenler uzun zamandır emeklerinin karşılığını almak ve insanca koşullarda çalışmak kavgasını veriyor. 1 Mayıs bu uzun mücadeleyi, bu zorlu kavgayı simgeliyor.

Kutlu olsun!

Emeğiyle geçinen insanların, ülkemizde ne kadar ağır şartlardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Ekonomimizi çökerten iktidar, 19 Mart darbesiyle bu ülkede geçinmeyi, iş ve aş derdindeki on milyonları daha da zora soktu.

Emekçi Kardeşlerim, İşçiler,

Bu devran elbette dönecek. Emeğin, emekçinin hakkını alacağı bir dönemi çok yakında getireceğiz. Yasakların, baskıların son bulacağı günler çok yakın. 1 Mayıs’ı Taksim’de milyonlarla, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı.

Başta İstanbul için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerim olmak üzere alın teriyle evlerine ekmek götürme derdindeki milyonlara selam olsun. 'Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı' günler yakındır. 1 Mayıs kutlu olsun."