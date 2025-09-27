ABB Başkanı Yavaş’a, memleketinde sıcak karşılama

28.Uluslararası Beypazarı Festivali, önceki gün yapılan kortejin ardından dün gerçekleştirilen protokol konuşmalarıyla başladı. Festivalin açılışına, ev sahibi olan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Açılış töreni, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından başladı. Kürsüye ilk olarak Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap çıktı. Kasap, “Beypazarı binlerce yıllık tarihiyle, eşsiz doğasıyla, kültürüyle ve üretken insanıyla ön plana çıkmış bir coğrafyada yer almaktadır. Bu festival ise yalnızca konserlerden, eğlencelerden ibaret bir etkinlik değildir. Aynı zamanda kadim değerlerimizi, geleneklerimizi ve sanatımızı yaşatan büyük bir kültür şölenidir” dedi. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise "Festivaller çok kıymetli. Biz Ankara’nın her ilçesinin gerektiği kadar tanıtılması için hem kamu kurumlarımızın, hem belediyelerimizin önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tanıtımlarda da festivaller çok önemli bir rol oynuyor. Festivaller, konserler, tiyatrolar sadece bir yöreyi tanıtmıyor. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında ortakça bir arada yaşamamıza, milletimizin birliğine ve beraberliğine katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İLÇENİN TİCARETİ CANLANDI

ABB ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ise, Beypazarı’nda belediye başkanlığı görevini yürüttüğü dönemi anımsatarak “Ben Beypazarı'na yaptığım çalışmayla, hep birlikte Beypazarlıların da bu yaptığımız çalışmayı benimseyip sahip çıkmasıyla ortaya çıkan başarıdan dolayı bugün Ankara'da belediye başkanlığına aday oldum ve buradaki çalışmalarımızdan dolayı buraya gelen Ankaralı hemşerilerimizin burayı görüp, beğenmeleri nedeniyle, yaptığımız çalışmaları takdir etmeleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildiğime kalpten inanıyorum” diye konuştu. Tarihi Kentler Birliği projeleri kapsamında yeni bir çalışmayı duyuran Yavaş, Milli Mücadele Rotası'nı ayağa kaldırarak Haymana ve Polatlı’yı bütün dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Yavaş’ın konuşması sonrası festival, kurdele kesim töreniyle başladı. Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve aralarında birçok ilçe belediye başkanının bulunduğu heyet, daha sonra festival alanını gezerek esnafla bir araya geldi. Festival alanında belediyeler, yerel esnaflar, çeşitli kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tezgah açtı. İl ve ilçe belediyeleri yerel lezzetlerini tanıtırken çeşitli el yapımı ürünler de satışa sunuldu. Renkli görüntülere sahne olan festival, ilçenin ticaretini canlandırdı. Festival alanının ilerisinde Suluhan’a kadar giden yolda yer alan dükkanlar, yoğun bir ziyaretçi akınıyla karşı karşıya kaldı. Beypazarı kurusu, oyuncaklar, baharatlar, sabunlar, mumlar, özütler başta olmak üzere birçok yöresel ürün il ve ilçe dışından gelen misafirlere tanıtılmış oldu. Ekonomik anlamda ilçeyi hareketlendiren festivalde yurttaşlar günün ilerleyen saatlerinde BLOK3 ile müziğe doydu.

AKP’NİN OPERASYONU İŞE YARAMADI

Yavaş, belediye başkanları ve kurmaylarıyla birlikte alanı gezmek için yola koyulduğunda yurttaşların yoğun sevgisiyle karşılaştı. Yaşlı bir çift, Yavaş ve eşinin yanına gelerek onlara sevgi gösterisinde bulundu. Yavaş festival alanının ortasından yürürken, “Yaşa başkanım, Adam gibi adam” gibi tezahüratlar yapıldı. Birçok yurttaş Yavaş ile birlikte fotoğraf çektirebilmek için sıra oluşturdu. Bu da, operasyonla ABB’yi ve Yavaş’ı hedef alan iktidarın politikalarının işe yaramadığının bir göstergesi olarak yorumlandı. Tezgahların arasından geçip dükkanların bulunduğu bölgede yürüyen Yavaş ve beraberindekiler, Suluhan Çarşısı’na girdi. Burada ekibe Beypazarı’nın tarihine ilişkin hazırlanan sinevizyon izletildi. Filmde Anadolu Parsı başta olmak üzere Beypazarı’nın tarihi niteliği ve yöresel ürünleri ana konu olarak işlendi.