ABB Başkanı Yavaş duyurdu: Ankara’da yeni metro hatları yolda
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşama geçirecekleri metro projelerinin onay aldığını duyurdu. Yavaş, Önceki dönemlerden kalan 6 milyar liralık borcun tamamının ödendiğini de belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşama geçirecekleri metro projelerinin onay aldığını duyurdu. Önceki dönemlerden Yavaş yönetimine devredilen 6 milyar liralık borcun tamamının ödendiğini de vurgulayan Yavaş, yeni projelerini “Ankara’mıza hayırlı olsun” başlığıyla açıkladı.
BORÇ, 44,74 KİLOMETRELİK METRO HATTINA DENK GELİYOR
Yavaş, paylaşımında “Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz. Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı. M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında. Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir” ifadelerine yer verdi.
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