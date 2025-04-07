ABB Başkanı Yavaş duyurdu: Ankara’da yeni metro hatları yolda

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:05

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşama geçirecekleri metro projelerinin onay aldığını duyurdu. Önceki dönemlerden Yavaş yönetimine devredilen 6 milyar liralık borcun tamamının ödendiğini de vurgulayan Yavaş, yeni projelerini “Ankara’mıza hayırlı olsun” başlığıyla açıkladı.

BORÇ, 44,74 KİLOMETRELİK METRO HATTINA DENK GELİYOR

Yavaş, paylaşımında “Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz. Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı. M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında. Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir” ifadelerine yer verdi.