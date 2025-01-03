Profesör uyardı: HPV enfeksiyonu, rahim ağzı kanserine dönüşebilir!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:10

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Murat Naki, kadınlarda sık rastlanan Human PapillomaVirus (HPV) enfeksiyonunun tedavi edilmediğinde rahim ağzı kanserine dönüşebileceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Naki, kanserin önlenmesinde tarama testleri ve HPV aşısının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, düzenli kontrollerin ve bilinçli korunmanın hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.

Naki, rahim ağzı kanserinin, HPV virüsünün yol açtığı ve çoğu zaman belirti vermeyen bir hastalık olduğunu kaydederek, "Bu virüs, cinsel yolla bulaşabilen ve yaşamları boyunca neredeyse her bireyin karşılaşabileceği bir enfeksiyon. Belirti vermediği için enfeksiyon fark edilmiyor. HPV enfeksiyonu, bağışıklık sistemi tarafından yüzde 80-90 oranında kendiliğinden iyileşebiliyor ancak bazı durumlarda enfeksiyon tekrarlayıcı olabiliyor. Kanser öncesi hücresel değişikliklere yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanserinin önlenmesinin mümkün olduğunu aktaran Naki, erken yaşlarda başlayan cinsel aktivite, sigara kullanımı ve zayıf bağışıklık gibi faktörlerin HPV enfeksiyonunun kronikleşmesine veya tekrarlayıcı özellik göstermesine neden olabildiğine dikkati çekti.

TESTLER HAYATİ ÖNEMDE

Naki, kanser oluşumunun ortalama 15-20 yıl sürdüğünü, özellikle 25 yaşından sonra kadınların düzenli tarama testlerine girmesinin önemini vurguladı. Ayrıca 30 yaşından sonra yapılan HPV testlerinin rahim ağzı kanseri için kritik bir dönem olduğunun altını çizdi.

Erken teşhis ile rahim ağzı kanserinin tedavi edilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Naki, "Tarama yapılmayan toplumlarda kanserlerin çoğu ileri evrede yakalanabilmektedir. Bu durumda cerrahi tedavi şansı ortadan kalkmaktadır. Erken evre kanserlerde cerrahi müdahale ile organ kaybı olmadan tedavi mümkünken, ilerlemiş evrelerde tedavi genellikle radyoterapi ve kemoterapi ile yapılabilmektedir" açıklamasında bulundu.

"AŞI ÖYLE ÖNEMLİDİR Kİ..."

Naki, HPV enfeksiyonuna karşı geliştirilen dokuzlu HPV aşısının önemli bir koruma aracı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu aşı, HPV'nin yüksek riskli 7 tipi ve genital siğillere yol açan 2 tip dahil olmak üzere toplam 9 tipe karşı koruma sağlamaktadır. Aşının ideal olarak 9-15 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklara yapılması gerekmektedir. 15 yaş sonrası için de aşı uygulaması yapılabilir. Aşı öyle etkilidir ki, rahim ağzı kanserini yüzde 90 oranında korumaktadır."