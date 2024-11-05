Mersin’de 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına ücretsiz HPV aşışı uygulanacak

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:49

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:49

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı alanında örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi arasında yapılan protokolle, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş arasındaki kız çocuklarına, ebeveyni/vasisi tarafından talep edilmesi durumunda, ücretsiz olarak HPV aşısı uygulanacak.

Başvurular Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesindeki e-işlemler sekmesinde yer alan Başvuru Merkezi portalından yapılabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu projesiyle, her 5 kadından birinde görülen HPV virüsünü erken yaşlarda önlemeyi amaçlıyor.

SEÇER, “HPV İLE MÜCADELE İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ”

Başkan Seçer, halk sağlığı açısından önemli ve örnek bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden olan HPV ile mücadele için harekete geçiyoruz. Proje Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına uygulanacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımız koordinasyonunda Mersin Üniversitesi iş birliği ile 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları, ebeveyn ya da vasilerin talep etmesi halinde, ücretsiz olarak aşıyı yaptırabilecekler" diye konuştu.

ATİLLA: "AŞI YÜZDE 90 ORANINDA KORUYUCU"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atilla, HPV virüsü ve HPV aşısının önemiyle ilgili bilgi verdi. Atilla, "Aşımız her yaş aralığındaki kadınlara ve 26 yaşını doldurmamış erkeklere yapılabilir. Biz aşıyı virüsle hiç karşılaşmamış 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına yapacağız. Aşımız oldukça güvenilir ve etkili bir aşı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle 9-14 yaş aralığında yapılan aşının yüzde 90 oranında koruyuculuğu olduğu gösterildi. Ayrıca aşının fayda ve zarar oranının, fayda lehine olduğu açıklandı" dedi.

"AŞIMIZI, ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE YAPACAĞIZ"

Aşının yan etkilerinin basit ve sık görülmediğini belirten Atilla, HPV aşısının koruyucu olduğu alanlar hakkında bilgi vererek, "Bu aşı sadece rahim ağzı kanserine karşı değil, anal kanserler, genital siğiller ve baş-boyun kanserlerine karşı da koruyucu etkidedir. Aşının yan etkileri, çocukluk çağında yapılan aşıların yan etkisi kadar" diye konuştu. Aşı talepleri için uygulanacak başvuru sürecini ve başvuru sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Atilla, "9-14 yaş aralığında koruyuculuğu yüzde doksanlara varan aşımızı, üniversite hastanesi çocuk hastalıkları enfeksiyon bölümünde yapacağız. Belediyemizden sosyal destek alan ailelerin web sitemiz üzerinden müracaat etmelerinin ardından talepleri alacağız. Gelen talepleri doğrultusunda da kız çocuklarına aşılarını yapacağız" dedi.