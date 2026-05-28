ABB Kadın Danışma Merkezleri, dört ayda 16 binden fazla kadına ulaştı

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında Gençlik Parkı, Keçiören ve Nallıhan’da hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri; kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sağlarken düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmalarıyla yaşamın her alanın kadınların güçlenmesini amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle 2026 yılının ilk gününden beri 16 bini aşkın kadına ulaştı.

"ÇOK FONKSİYONLU ÇALIŞMA MODELİ"

Kadınlara yönelik hizmetlerin çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz, “Üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kentteki bütün kadınlara erişmeye çalışan bir merkeziz. Bu merkez hem psikolojik danışmanlık desteği hem hukuki destek hem şiddet gördüğünde kadın sığınma evi desteği hem de kadın emeği desteği gibi çok fonksiyonlu çalışma modelleriyle hizmet veriyor” dedi.

Merkezlerin özellikle şiddet mağduru kadınlar için önemli bir başvuru noktası olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"BAŞKENTLİ KADINLAR YALNIZ DEĞİL"

"Kadın Danışma Merkezleri şiddet gören kadınların ilk başvurduğu noktalar. Bizim 30 yatak kapasiteli ve ödüllü bir kadın sığınma evimiz var. Bakanlıkla koordineli bir şekilde şiddet gören kadınları sığınma evimizde barındırıp mesleki hayata katılacakları kursları verdirip Kariyer Merkezi üzerinden de işe yerleşmelerini sağlıyoruz. İşe yerleşen kadınlara lojman desteği ve bağımsız hayata geçiş desteği sağlayıp kendi ayakları üzerinde durana kadar danışma merkezi üzerinden takip ve destek sistemini devam ettiriyoruz. Biz şiddetle hem şiddet öncesinde hem de sonrasında çalışan bir kurumuz."

Kadın emeği pazarlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Biz kadın emeği pazarları kuruyoruz. Binin üzerinde kadın girişimci bu emek pazarlarından yararlandı. Önümüzdeki dönemde de bunu kalıcı hâle getireceğiz. Girişimci kadınları da bizimle olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla Çocuk Etkinlik Merkezleri'ni de yaygınlaştıran ABB, Başkent genelinde 35 merkezle hizmet vermeyi sürdürüyor.

Merkez ve kırsal ilçelerde yürütülen eğitim ve atölye çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kadın Danışma Merkezi Şefi Melike Uslu Taş ise şunları kaydetti:

“Ankara'nın merkez ve kırsal ilçelerinde yoğunlukla hem atölyeler hem eğitim ve seminer çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle kadın hakları eğitimleri veriyoruz, şiddetle mücadele mekanizmalarını anlatıyoruz. Bunun yanında sanat terapisi atölyeleri yapıyoruz. Kişinin kendi öz değerini ve farkındalığını artırıcı etkinliklerimiz oluyor. Yine ruh ve beden sağlığının bir arada yer aldığı yoga atölyelerimizi gerçekleştiriyoruz ve çok yoğun talep görüyor.”

7/24 HİZMET VERİYOR

Kadın Danışma Merkezleri 7/24 aktif olarak hizmet veriyor. İhtiyaç halinde 0549 248 64 86 telefon numarasından tüm kadınlar yetkililere ulaşabiliyor.