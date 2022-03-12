ABB Meclisi'nde AKP-MHP gerginliği
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde AKP'li Bekir Yıldız, Devlet Bahçeli’nin sözlerine ‘aldatma ve algıyla oynama’ dedi. Yıldız’ın sözleri nedeniyle MHP'li üyeler salonu terk etti.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde AKP'li Bekir Yıldız konuşmasında Bahçeli’nin sözlerine atıfta bulunarak kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine ‘aldatma ve algıyla oynama’ dedi. Yıldız’ın sözleri nedeniyle MHP'li üyeler salonu terk etti.
Yıldız, “Doğru olan budur hak olan budur altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.
Yıldız’ın sözlerinin ardından MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.
NE OLMUŞTU?
Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda partisinin grup toplantısından üzerinde 6 rakamı yazan kartonla kürsüye çıkıp 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesini hedef almıştı.
Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:
- 6 rakamına lütfen dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. (6 rakamı yazan kartonu göstererek) 6 rakamı bu, terse çevirirseniz 9 rakamı. Mesele bakmak değil, görmek; görüleni tüm berraklığıyla göstermektir.
- Biz 6’ya bakınca gördüğümüz 6 oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgahtır, karamsarlıktır, kumpastır. Türkiye’nin sırtına bindirilmek istenen ağır külfettir.
- 6’yı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır, sosyal ve ekonomik sorunların süratle geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı’nın 2023’te açık ara önde geçeceğinin simgesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır.
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