ABB, Türkiye'nin en büyük tarım kampusu BAKAP'ı açıyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ndeki atıl araziye kurulan ve Türkiye’nin en büyük tarım kampusu ve rekreasyon alanı olan “Başkent Ankara Kalkınma Projesi”ni (BAKAP) yarın açacak. Belediyenin “vizyon projesi” olarak tanıtılan BAKAP, 3.5 milyon metrekarelik alana kuruldu.

Söz konusu alanda 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunacak. Bunun yanı sıra 200 dekar arpa-buğday saman balyası, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır, 40 dekar çörekotu, 40 dekar sebze, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı da yer alacak.

ÇEVRECİ YETİŞTİRİCİLİK

Yurttaşların da uğrayabileceği BAKAP’ta 17 bin 500 adet meyve ağacı ile 10 dekar alanda 10 tür yerel buğday tohumu, 5 dekarlık alanında yağlık ayçiçeği, 5 dekarlık alanında aspir, kimyon ve soğan, 15 dekar alanda burçak ve 5 dekar alanda da 35 tür ata tohumu üretimi yapılabilecek. Son teknolojiye uygun inşa edilen alanda dikey topraksız bitki büyütme ünitesi ile çiftçi, üretici ve yatırımcıların daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün BAKAP’ta ulusal basının Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya geldi. Yavaş, burada bir tarım akademisinin kurulacağını da açıkladı.

BAKAP’ta bir tarım kütüphanesi de oluşturulurken, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, festival alanı, mini go-kart alanı, konferans salonu, at çiftliği, arı hane, aktar ve keçi üretim tesisi bulunacak.

AÇILIŞA ÖZEL KONSER

BAKAP, yarın Sagopa Kajmer ve Haluk Levent’in konserleriyle açılacak. Açılış etkinlikleri saat 14.00’ten 19.00’a kadar sürecek. Öte yandan, saat 14.00-20.00 ile 21.30-23.00 arasında Atatürk Spor Salonu, Altınpark, AŞTİ, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gölbaşı kütüphanesi önünden ring seferleri kalkacak.