ABB’den asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal yardım adımı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 19:13

Güncelleme: 25.12.2024 - 19:13

Yavaş, “İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22 bin 104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor. Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi CHP Grupbaşkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede yeni açıklanan 22 bin 104 liralık asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti.

Neslihanoğlu, “Bu koşullarda, vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek adına sorumluluk bir kez daha bizlere düşmektedir. CHP belediyeciliği, sosyal yardımlaşma anlayışı ve halkçı politikalarıyla Türkiye’nin dört bir yanına umut olmaktadır. Bu kapsamda Mansur Yavaş Başkanımızın öncülüğünde ABB olarak, sosyal yardımlarımızı artırarak ihtiyaç sahibi her bireyin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

‘KÖKLÜ DÖNÜŞÜMÜN ADIMLARI’

Ankara’da belediyeden sosyal yardım alan yurttaşlara belediye tarafından süt, et, kırtasiye, ekmek gibi destekler sağlandığını belirten Neslihanoğlu, 54 bin 309 emekliye yardımcı olduklarını da vurguladı. Çiftçilere mazot, gübre, tohum ve fide kapsamında destek olunduğunu belirten Neslihanoğlu, ABB’nin Türkiye’de bir ilk olarak doğalgaz desteği sağladığını da kaydetti. ABB’nin sosyal belediyecilik kapsamında bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Neslihanoğlu, “Başkent Kart aracılığıyla sağlanan bu yardımlar, ekonomik krizin yıkıcı etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, dayanışma merkezleri, öğrencilere yönelik burs destekleri, fatura destek projeleri ve askıda yardım projeleri, Mansur Yavaş Başkanımızın halk odaklı hizmet anlayışını somut bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Neslihanoğlu, “Ancak şunu unutmamak gerekir ki, sosyal yardımlar vatandaşlarımıza kısa vadede bir nefes aldırsa da, asıl çözüm halkın insanca yaşayabileceği bir ekonomik düzen kurmaktan geçmektedir. CHP’li belediyelerin hayata geçirdiği bu projeler, geçici çözümlerden öte, toplumun refahını artırmayı ve dayanışmayı büyütmeyi hedefleyen köklü bir dönüşümün adımlarıdır” diye konuştu.