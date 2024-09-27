ABB’den Dünya Alzheimer Günü farkındalık etkinliği

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:52

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Demet Mahallesi Cemre Parkı içindeki Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’nden hizmet alan vatandaşları ve ailelerini 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlediği programda bir araya getirdi. Merkezde düzenlenen programda okunan şiirler ve konuşmaların ardından üyelerin oluşturduğu koro türküler seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimizin ilki 1 Nisan 2022 tarihinde açılmış olup, 71 üyesiyle hizmet vermektedir. Bununla birlikte uzman arkadaşlarımızca yeni başvuruların değerlendirilmeleri de yapılmaktadır. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezimiz de her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nün anlam ve önemini vurgulamak amacıyla Alzheimer hastası olan üyelerimizin hazırlamış olduğu koro etkinliği ile bugünü ön plana çıkararak kutlamak istedik. ‘Unutmuyoruz Umut Oluyoruz’ sloganı ile çıktığımız bu yolda onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bu anlamlı günün unutulmaması adına onlara takdim ettiğimiz hediyeler ile onların yanında olduğumuzu hissettirdik” dedi.

MERKEZDE ZİHİNSEL, FİZİKSEL VE PSİKOMOTOR AKTİVİTELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer hastaları için hizmete açtığı Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi erken ve orta dönem Alzheimer ile demans hastalarına ücretsiz hizmet verirken, merkezde zihinsel, fiziksel ve psikomotor aktiviteler gerçekleştiriliyor. Hastaların ve yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan merkezde rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek, hasta yakınlarının zorlu hasta bakım süreci destekleniyor.