ABB'den Gökçek'e: Ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de iade etmesini bekliyoruz

14 Aralık 2021 Salı, 19:31

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'ten zırhlı aracı teslim aldıktan sonra, "Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

ABB, söz konusu yerlerin listesini de yayınladı.

ABB’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla birlikte, SOS Vakfı, Korkutata Ailesi, Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği’ne kiralanan taşınmazlar ve ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri'ne kiralanan İzmir Caddesi Rekreasyon Alanı Sosyal Tesisi ile ilgili kira süresi, kira ücreti ve son durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

ABB’den yapılan yazılı açıklamanın ilgili kısmı şöyle:

"Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir."

Belediyenin paylaşmış olduğu taşınmazlar listesinde, SOS Vakfı'nın belediyeden kiraladığı bazı yerlerin bilgileri şöyle:

Hacıbayram Caddesi 1 No'lu iş yeri. Kira Süresi: 10 yıl. Kira Ücreti: 1.312 TL (aylık). Durumu: Mahkeme kararı ile taşınmaz sahibi Gülnihal Çetin olmuştur. ANFA ve alt kiracısı SOS Vakfı kiracı olarak devam ediyor. Kira bitiş tarihi 18.08.2024

1628 araç kapasiteli Mavi Göl Otoparkı. Kira Süresi: 10 yıl. Kira Ücreti: 17 bin 687 TL (yıllık). Durumu: Tahliye edilmiştir

Kocatepe Çok Katlı Otoparkı Üstü Çarşı 20/Z-29-30 No'lu Ticari İşletmeler. Kira Süresi: 10 yıl. Kira Ücreti: 23 bin 598 TL. Durumu: SOS Vakfı'nda. 01.03.2024 tarihinde kiracılığı bitiyor.

Korkutata Ailesi'ne kiralanan taşınmazlarla ilgili bazı bilgiler ise şöyle:

1546 Araç Kapasiteli Göksu Parkı Otoparkı. Kira Süresi: 25 yıl. Kira Ücreti: 158 bin 399 TL (yıllık). Durumu: BELTAŞ Şirketi'ne mevcut kiracısıyla devredildi.

Göksu Parkı sinema, 2 adet WC, 2 adet mini futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis sahası, plaj voleybolu, baby car pisti, mini car pisti, go cart pisti, dağ kızağı + kafe, 8 vagonlu tren. Kira Süresi: 10 yıl. Kira Ücreti: 35 bin 743 TL (aylık). Durumu: Kiracılık devam ediyor, Sönmez Oyuncak. Kira bitiş tarihi 2026.

Ankaray metro istasyonlarında 5 adet meşrubat büfesi. Kira Süresi: 10 yıl. Kira Ücreti: 4 bin 375 TL. Durumu: EGO'ya devredildi yer verilmedi.

Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne kiralanan taşınmazlarla ilgili bazı bilgiler ise şöyle:

Ulus Rüzgarlı Ege Sokak'taki 156 araç kapasiteli çok katlı otopark. Kira Süresi: 25 yıl. Kira Ücreti: 14 bin 138 TL. Durumu: BELTAŞ Şirketi'ne kiracısıyla birlikte devredildi.

Gençlik Parkı Nikah Salonu. Kira Süresi: 3 yıl. Kira Ücreti: 7 bin 715 TL (aylık). Durumu: Tek sözleşmede olduğundan ek protokol düzenlenecek. Tedbir kararı devam etmektedir.

ABB tarafından paylaşılan liste şu şekilde: