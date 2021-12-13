Yavaş istemişti, Melih Gökçek'ten zırhlı araç kararı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aracın teslim edilmesini birçok kez istemişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Valilik kararı ile kendisine tahsis edilen zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarları üzerine yarın teslim ettireceğini açıkladı.
Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum."
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