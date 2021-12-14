Yavaş istemişti: Gökçek sonunda belediyenin zırhlı aracını teslim etti
Eski AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yıllardır kullandığı belediyeye ait zırhlı aracı bugün teslim etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), adı yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen eski AKP'li belediye başkanı Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu.
ABB'den yapılan açıklamada, Gökçek'in belediyeye ait olan zırhlı aracı yıllar sonra teslim ettiği belirtildi. Açıklamada, "Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Araç saat 15.00’te konferans salonu önüne getirilecektir" denildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aracın teslim edilmesini birçok kez istemişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kullandığı zırhlı aracı büyükşehir belediyesine iade edeceğini açıkladı.
Gökçek, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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