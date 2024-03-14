ABB'den ulaşıma kolaylık: 8 yeni cep terminali

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehirlerarası ulaşımda vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminali inşa ediyor.

İHA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:50
ABB'den ulaşıma kolaylık: 8 yeni cep terminali
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te ulaşım kolaylığı sağlayan projelere imza atmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların AŞTİ’ye gitmeden otobüslere daha kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminalleri inşa ediyor.

“KENT ESTETİĞİNE DE KİMLİK KAZANDIRABİLMEYİ AMAÇLADIK”

Cep terminallerinin mart ayı içerisinde faaliyete başlayacağını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, şunları kaydetti:

“UKOME Genel Kurulunun 09.08.2019 tarih ve 2019/66 sayılı kararı doğrultusunda Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde sekiz ayrı noktada vatandaşlarımıza şehirlerarası geliş ve gidişlerinde ulaşım ve erişilebilirlik kolaylığı sağlamak amacıyla yolcu indirme ve bindirme durakları tasarladık. Teknik ekiplerimizle beraber tasarladığımız yolcu indirme ve bindirme duraklarında öncelikli hedefimiz olarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir şekilde bekleme alanı imkânı sağlayabilmeyi ve ayrıca kent estetiğine de kimlik kazandırabilmeyi amaçladık.”

İnşa edilen cep terminallerinde yolcuların konforu için her şey düşünüldü. İçinde yiyecek ve içecek otomatları, klima, wc, engelli wc ve oturma gruplarının yer aldığı cep terminalleri, dört ana arter üzerinde bulunuyor.


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