ABB'nin ramazan ayına özel uygun fiyatlı et satışı devam etti: Uzun kuyruklar oluştu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:06

Güncelleme: 13.03.2024 - 18:08

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Yurttaşların, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ikinci gününde toplam 3 ton 288 kilogram et satışı yapıldı.

Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketler'de Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması, üçüncü gününde de yurttaşlardan yoğun ilgi görüyor.

3 TON 288 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen kırmızı ve beyaz et ürünleri, Ankara’daki kesimhanelerde kesimi yapılarak, veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Marketlerin kapısında kuyruklar oluşurken, uygulamanın ikinci gününde (12 Mart) toplam 3 ton 288 kilogram satış gerçekleşti. Üçüncü günde ise şubelere gelen et stoku öğle saatlerinde tükendi.