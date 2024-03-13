ABB'nin ramazan ayına özel uygun fiyatlı et satışı devam etti: Uzun kuyruklar oluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulaması, üçüncü gününde de Başkentlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

ANKA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 18:06
ABB'nin ramazan ayına özel uygun fiyatlı et satışı devam etti: Uzun kuyruklar oluştu
Abone Ol google-news

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

Yurttaşların, yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen sağlıklı, kaliteli ve hijyenik et ürünlerine ulaşmasını kolaylaştıran uygulamanın ikinci gününde toplam 3 ton 288 kilogram et satışı yapıldı.

Başkentlilerin sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Başkent Marketler'de Ramazan ayı sonuna kadar sürecek olan uygun fiyatlı et satışı uygulaması, üçüncü gününde de yurttaşlardan yoğun ilgi görüyor.

3 TON 288 KİLOGRAM ET SATIŞI YAPILDI

Yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen kırmızı ve beyaz et ürünleri, Ankara’daki kesimhanelerde kesimi yapılarak, veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra Başkent Marketlerde uygun fiyata satışa sunuluyor.

Marketlerin kapısında kuyruklar oluşurken, uygulamanın ikinci gününde (12 Mart) toplam 3 ton 288 kilogram satış gerçekleşti. Üçüncü günde ise şubelere gelen et stoku öğle saatlerinde tükendi.


Ankara haberleri Ankara Büyükşehir Belediyesi haberleri et haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da kaçak tütün operasyonu: Toplam değeri 20 milyon TL!

Ankara'da kaçak tütün operasyonu: Toplam değeri 20 milyon TL!
Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da metrobüs için ilk adım atıldı

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da metrobüs için ilk adım atıldı
Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

Ankara feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'burs' açıklaması: 'Yayın yasağı getirmişler, naklen buradan anlatıyorum'
Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik

Bunları sakın yapmayın! Erkeklerin kadınlarda nefret ettiği 5 özellik
Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor

Gezici Araştırma'dan Adana anketi: Zeydan Karalar, AKP ve MHP oylarıyla kazanıyor
Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!

Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!
Buket Aydın: 'Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim'

Buket Aydın: 'Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim'
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’
Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis

Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!