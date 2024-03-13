Ankara'da kaçak tütün operasyonu: Toplam değeri 20 milyon TL!

Ankara'da jandarma kaçak tütün operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda toplam değeri 20 milyon TL olan tütün ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 15:49
Ankara'da kaçak tütün operasyonu: Toplam değeri 20 milyon TL!
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli takibinde, A.E. ve M.M. isimli şüphelilerin kullandığı TIR'larda kaçak tütün olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gölbaşı ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 2 TIR'daki aramalarda 19 ton tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.


tütün haberleri kaçak tütün haberleri Ankara haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
Kırıkkale’de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale’de kaçak tütün ticaret operasyonu: 5 gözaltı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Tütün ve alkol satışında yeni tarife

Resmi Gazete'de yayımlandı... Tütün ve alkol satışında yeni tarife
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek
Okyanus Koleji’nde yine mobbing iddiası

Okyanus Koleji’nde yine mobbing iddiası
Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı

Eros davası: Mahkeme kapısını yumrukladılar, dava büyük salona alındı
CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

CHP İl Başkanlığı'ndaki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Yine tarım arazisi ve ormana göz diktiler

Yine tarım arazisi ve ormana göz diktiler
Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mart 2024 Perşembe Yay burcu yorumu