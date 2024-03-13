Ankara'da kaçak tütün operasyonu: Toplam değeri 20 milyon TL!
Ankara'da jandarma kaçak tütün operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda toplam değeri 20 milyon TL olan tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süreli takibinde, A.E. ve M.M. isimli şüphelilerin kullandığı TIR'larda kaçak tütün olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Gölbaşı ilçesi yol kontrol noktasında durdurulan 2 TIR'daki aramalarda 19 ton tütün ve 128 elektronik sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 20 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü aktarıldı.
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