ABB'nin yardımları artarak sürüyor
Tüm olanaklarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, afetin vurduğu kentlerde salgın riskine karşı ilaçlama çalışmaları yürütüyor. ASKİ ekipleri kentlerde altyapı çalışmaları yaparken 3 ilde de kırsal kalkınma destekleri başlatıldı.
ABB’den yapılan açıklamaya göre, deprem bölgelerindeki salgın riskine karşı temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başlayan ABB, 15 ilaçlama aracıyla 30 personelini daha Kahramanmaraş’a gönderdi. Destek çerçevesinde ASKİ Genel Müdürlüğü, kentte kurulan çadır alanı ve konteyner kent için gerekli altyapı ile içme suyu çalışmalarına başladı.
ABB, başkentte yetiştirilen mısır silajlarını, depremden etkilenen bölgelerde hayvancılıkla uğraşan üreticilere gönderecek. İlk etapta Kahramanmaraş’a 170 ton, Malatya ve Hatay’a 100’er ton yem desteği verilecek. Belediye, misafirhanelerde 4 bin 500 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık ve bebekler için süt ile mama desteği sağlıyor. Altınpark’taki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni giyim mağazasına dönüştüren ABB, bugüne kadar 13 binden fazla afetzedeye destek oldu. ABB’nin deprem bölgesine gerçekleştirdiği yardım TIR’ı sevkiyatı sürdü.
‘YEMEK VER’E BÜYÜK DESTEK
Başkente gelen afetzedeler için başlatılan “Yemek Ver” kampanyasına 6 milyon 500 bin liradan fazla destek geldi. Kampanya kapsamında, belediyeye başvuruda bulunan 17 bin depremzedeye günlük sıcak yemek ve kahvaltı hizmeti veriliyor. Kampanyaya destek olmak isteyenler, “https:www.yemekver.org” internet adresini kullanabiliyor.
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