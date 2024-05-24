ABB’ye bir sabotaj daha!: Yalan haberlere devam ediyorlar

Yayınlanma: 24.05.2024 - 16:20

Güncelleme: 24.05.2024 - 16:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla “Söğütözü Metrosu'nu her yağışta su basıyor” başlığıyla medyaya servis edilen haberleri yalanladı.

Paylaşımdaki videoda bir yurttaşın metro istasyonunda kovada biriken suyu yere dökerek video çektiği görülürken açıklamada “Bir şahsın damlama olan bölgeye konan iki kova suyu yere dökerek çekim yaptığı ve sosyal medya haber sitelerine servis ettiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltıcı eylemlerde bulunan şahıs hakkında hukuki süreç başlatılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yere kovayla su döken şahsın görüntüleri paylaşıldı.