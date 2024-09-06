ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi için tahliye kararı çıktı

İzmir'e demirleyen USS Wrap'ta görev yapan askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında tahliye kararı çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 19:05
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi için tahliye kararı çıktı
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İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklanmıştı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nden yapılan açıklamaya göre tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı.

 

 


Etiketler: #çuval #ABD #TGB

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