ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 'başına çuval geçirilen asker' açıklaması

Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:35

Güncelleme: 02.09.2024 - 19:43

ABD Ankara Büyükelçiliği İzmir'de ABD askerlerine karşı yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i korumak amacıyla İzmir Limanı'na demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli bir Amerikan askerinin başına çuval geçirmişti.

Eylem sonrasında ise 15 kişi gözaltına alınmıştı.