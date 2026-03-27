‘ABD bağımlılığına kapı araladı’

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Dr. Fikret Bayır, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda ABD Başkanı Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen arasında daha önce yapılan anlaşmanın oylanacağına dikkat çekti. Bayır, “Bu liderler arasında 750 milyar Dolarlık petrol ve doğalgaz alımı için mutabakat sağlamış ama ABD’nin Gümrük Tarifeleri ile AB bu anlaşmayı yürürlüğe almamıştı. Hafta içinde Trump AB’yi tehdit ederek anlaşmayı imzalamalarını aksi takdirde fiyatların daha da artacağını söylemişti. İşte tanker saldırısı böyle bir günde meydana geldi ve jeopolitik olarak AB’nin ABD bağımlılığının artmasına kapı araladı” diye konuştu.