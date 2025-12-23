ABD Başkanı Trump, Türk iş insanı Haydar Çolakoğlu'nu kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald J. Trump, Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu'nu Washington D.C.'de kabul etti.

Gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere ait genel değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Aynı zamanda Turkish American Steering Committee (TASC) Danışma Kurulu Üyesi olan Çolakoğlu, görüşmede, küresel ölçekte son 10 ayda sekiz savaş bitiren Başkan Donald J. Trump'a, Orta Doğu'da barışın tesisi yönünde bugüne kadar en fazla katkı sunan ABD başkanı olması dolayısıyla teşekkürlerini ettiğini dile getirdi.

Çolakoğlu, ayrıca Trump'a ABD-Türkiye ilişkilerine en fazla katkı sunan ABD başkanı olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Çolakoğlu, Başkan Trump'ın görev süresi boyunca Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik atılan adımların, iki ülke arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayışın gelişmesine önemli katkı sunduğuna ilişkin kişisel değerlendirmelerini paylaştığını da söyledi.

İki müttefik ülke arasında son dönemde güçlenen olumlu atmosferin, stratejik ortaklık ruhu çerçevesinde, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli fırsatlar yarattığına dikkat çeken Çolakoğlu, Türkiye-ABD ticaret hacminin 100 milyar ABD dolarına yükseltilmesi hedefi kapsamına yönelik özel sektör perspektifiyle yürütülen kurumsal ve bireysel çabaları da aktardığını bildirdi.

TRUMP, TÜRKİYE'YE SELAMLARINI İLETTİ

ABD Başkanı Donald J. Trump ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'ye selamlarını iletti.

Başkan Trump, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik temas ve diyalogların sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, Çolakoğlu'nu tekrar Washington D.C.'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.