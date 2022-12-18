ABD büyükelçiliği: Kazayı yapan başkonsolosun eşi değil

18 Aralık 2022 Pazar, 17:55

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, 15 Aralık’ta İstanbul’da yaşanan bir trafik kazası ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Basında Yer Almaya Devam Eden Haberlere İlişkin Açıklama” notuyla yapılan paylaşım şöyle:

“Ne yazık ki Türk medyasında ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'ni ilgilendiren, 15 Aralık'ta gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği’nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.

Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz.”