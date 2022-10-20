Schengen vizesi sorunu sürüyor... 'Erdoğan kimin çıkarını savunuyor?'

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:59

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvurularında yaşanan sorunlar sürüyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç vize uygulamasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Ret cevaplarının AKP ile ilişkisine değinen Sevinç, "Ziyaret edecek kişinin o ülkede kalma ihtimali yükselmişse, ülkesindeki siyasi ve demokratik koşullar o yönde sinyal veriyorsa vize taleplerine ret oranı çok fazla artıyor. Türkiye'de yargı bağımsızlığı, basın özgürlüğü ortadan kaldırılmış durumda ve bütün demokratlar üzerinde çok yoğun bir baskı söz konusu" dedi.

Tüm bunlar nedeniyle Türkiye'nin uluslararası marka değerinin ve uluslararası imajının zarar gördüğünü söyleyen Sevinç, "Bu da Schengen bölgesine vize başvurularını doğru oranda etkiliyor. Yurttaşlarımız kendilerini kimsesiz hissediyorlar. Avrupa ülkelerinin kapılarında Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla gittiklerinde bu pasaportun yeterince saygı görmediğini hissediyorlar" diye konuştu.

"İKTİDAR SAHİPLERİ GEREĞİNİ YAPMADI"

Vize sorununun hukuki boyutunu da anlatan Sevinç, "Türkiye bunu geçtiğimiz 20-25 yıllık süreçte hiç savunamadı diyebiliriz. Ankara Anlaşması'ndan kaynaklı bir hukuki zemini var. İktidar sahipleri gereğini yapmadılar. Ne Türkiye'de bu konuyu anlattılar ne de uluslararası alanda kendilerini savundular" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB ile yaptığı göç anlaşmasını hatırlatan Sevinç, "Burada Avrupa Birliği'nin ayak sürümesi var. Ama AB'nin ayak sürümesinin arkasında Türkiye'deki iktidarın hiçbir şey yapmayarak onlara alan açması yatıyor" dedi.

CHP'nin AB Temsilcisi Sevinç, anlaşmada vize serbestisinin gerçekleşebilmesi için bazı reformların yapılmasının beklendiğini ve iktidarın bu konuda tahahütte bulunduğunu belirtti.

CHP'nin vize sorununun çözülebilmesi için, reformların hayata geçirilmesi için elini taşın altına koyduğunu söyleyen Sevinç, "Erdoğan reformları son raddeye kadar getirip son kalan birkaç reformu yapmayarak bu süreci kendi eliyle bombalamış oldu. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çıkarlarını mı düşünüyor, AB içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının vize serbestisine kavuşmasını istemeyen bir kesimin çıkarlarını mı savunuyor?" diye sordu.