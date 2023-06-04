ABD Büyükelçisi’nin damadı Alparslan Bayraktar da kabinede

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atadığı Alparslan Bayraktar’ın Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın damadı olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:14
ABD Büyükelçisi’nin damadı Alparslan Bayraktar da kabinede
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Türkiye tarihinin en kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. İkinci turda sonuçlanan seçimlerde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi. 

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni kabine açıklandı. Açıklanan yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Alparslan Bayraktar getirildi.

Bakan yardımcılığından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Alparslan Bayraktar’ın aynı zamanda Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın damadı olduğu ortaya çıktı. 

Bayraktar, 2018 yılında hayatını Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan’ın kızı Saide Simin Mercan ile birleştirmiş, Bayraktar çiftinin nikah şahitliğini ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönemki TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapmıştı. Çiftin nikahı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna tarafından kıyılmıştı.


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