ABD'den Irak'taki vatandaşlarına 'acil tahliye' çağrısı

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’a bağlı milis grupların Irak genelinde Amerikalı vatandaşları ve ABD ile bağlantılı hedefleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Milis grupların Bağdat’ın merkezindeki Uluslararası Bölgeyi (Yeşil Bölge) defalarca hedef aldığı da aktarılarak, ayrıca Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ve ABD Başkonsolosluğu yakınlarında da tekrarlanan saldırıların meydana geldiği anımsatıldı.

ABD Büyükelçiliği, söz konusu saldırılardan dolayı Amerikan vatandaşlarının Irak’ı terk etmelerini bir kez daha istedi.

Açıklamada, Irak hava sahasında roket, insansız hava aracı (İHA) ve havan saldırısı riskinin sürdüğü vurgulandı.

ABD Bağdat Büyükelçiliği sabah karşı saldırıya maruz kalmıştı. Irak hükümetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.