ABD-İran müzakereleri Pakistan'da başladı... Prof. Dr. Hasan Ünal açıkladı: 'Türkiye neden yapamadı?'

ABD ve İran arasındaki barış müzakereleri İslamabad'da bugün başladı. Bu görüşmeler, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana yapılan en üst düzey ABD-İran görüşmeleri olacak ve tarafların İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya vardıkları 2015 yılından bu yana ilk resmi yüz yüze müzakereler olacak.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Ünal, Pakistan’ın bölgesel krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolünü değerlendirdi. Ünal, Türkiye’nin aynı süreçte etkili bir diplomatik rol oynayamamasını dış politikadaki tutarsızlıklara bağladı.

"NEDEN TÜRKİYE YAP(A)MADI?"

Ünal, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş Pakistan müthiş bir arabuluculuk yapıyor. Tebrik etmek gerekir. Yaptığı iş kolaylaştırıcılık rolünün ötesinde. Bravo Pakistan!

"MESELE TÜRK DIŞ POLİKASINDA GÖZLEMLENEN SAVRULMALAR"

Peki neden Türkiye yap(a)madı? Mesele CB Erdoğan’ın İsrail’i sert bir tarzda eleştirmesiyle izah edilemez. Pakistanlı yetkililer de İsrail’i CB Erdoğan kadar eleştiriyorlar. Hatta İsrail’in geçen yaz Katar’ı vurmasının hemen ardından Pakistan Suudi Arabistan ile bir ittifak oluşturarak İsrail’e karşı Suudi Arabistan’ı kendi nükleer şemsiyesi altına aldı. Mesele bir süredir Türk dış politikasında gözlemlenen savrulmalar ile ilgili olsa gerek.

Örneğin DB Fidan 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’e bir resmî ziyarette bulunarak çok kutupluluk, anti-emperyalizm ve güç dengeleri hakkında fevkalade mantıklı şeyler söyledi. Sonra hemen Rusya’ya gidip BRICS konusunu öne çıkardı. Putin kendisini kabul etti vs. Fakat birkaç hafta geçmeden CB Erdoğan’ın ‘Suriye Devlet Başkanı Sayın Esed’ diyerek başlattığı uzlaşma girişimini adeta sabote eder gibi davrandı. Ve sonuçta Suriye’de yönetimin devrilmesinin kahramanı gibi hareket etti Eğer bu işin kahramanı ise olayın birkaç ay öncesinde Çin ve Rusya’da çok kutupluluk vs diyerek başlayıp bu ülkelerin fevkalade hoşuna gidecek şeyler söylemek böyle bir Suriye politikası ile nasıl uzlaştırılabilir?

"DIŞ POLİTİKADA İYİ POLİS-KÖTÜ POLİS OYUNU OLMAZ"

Benzeri bir durum İran savaşı sırasında da yaşandı. Fidan önce İran’a yeterli askeri-elektronik kabiliyetlere sahip değilken İsrail ve Amerika’ya nasıl kafa tutarsınla başladı sonra İran aleyhinde Körfez Ülkelerinde hazırlanan bildiriye imza attı ve yaptığı açıklamaların satır aralarında İran’ı eleştiren cümlelere yer vermeye devam etti. Fidan ABD/İsrail ikilisinin hoşuna gidecek bu açıklamaları yaparken aynı günlerde CB Erdoğan’ın İran konusundaki söz ve tavırları daha dikkatli/dengeli bir çizgiye işaret ediyordu. Bütün bunlar bir iyi polis-kötü polis oyunu idiyse pek iyi oynandığı söylenemez. Zaten dış politikada özel bazı durumlar dışında iyi polis-kötü polis oyunu olmaz. Burada bir yanlışlık var/olması lazım ve bu tür bir dış politika çok kutupluluk ile de izah edilemez. Dışardan bakıldığında ilk akla gelen savrulma olur."