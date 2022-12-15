ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi kaza geçirdi: 240 promil ayrıntısı...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de trafik kazası yaptı. Resmi araçla kaza yapan Elkhamri'nin 240 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İHA
15 Aralık 2022 Perşembe, 16:25
ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi kaza geçirdi: 240 promil ayrıntısı...
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İstanbul Şişli'de sabah saat 05.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamr,i resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı.

(ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh)

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 



ABD trafik kazası Julie A. Eadeh Mounir Elkhamri

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