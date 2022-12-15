ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi kaza geçirdi: 240 promil ayrıntısı...

15 Aralık 2022 Perşembe, 16:25

İstanbul Şişli'de sabah saat 05.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamr,i resmi plakalı otomobille seyir halindeyken önündeki 34 EYC 875 plakalı araca arkadan çaptı.

(ABD İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eadeh)

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Elkhamri'ye alkolmetre üfletti. 240 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



