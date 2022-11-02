Bülent Serttaş, Britanya İstanbul Başkonsolosu Poleo'ya 'çiğköfte' yaptı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:19

Bülent Serttaş, Britanya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'ya çiğköfte yaptı. Poleo'yu evinde konuk eden Settaş, birlikte Poleo ile birlikte çiğ köfte yoğurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Poleo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Bülent Serttaş ve güzel eşi Selvi'nin yaptığı olağanüstü lezzetli çiğköfte. Harika ailenle beni ağırladığın için çok teşekkürler" yazdı.

İşte Poleo'nun paylaşımı...