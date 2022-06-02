ABD konsolosluğuna LGBTİ+ bayrağı asıldı, 'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı isyan etti

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na Onur Ayı nedeniyle LGBTİ+ bayrağı asılmasına AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 17:50
ABD konsolosluğuna LGBTİ+ bayrağı asıldı, 'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı isyan etti
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ABD İstanbul Başkonsololuğunun Sarıyer'de bulunan binasının dışına büyük bir LGBTİ+ bayrağı asıldı.

Konsolosluğun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Haziran, #OnurAy, Onurla yaşamak bir cesaret ve dayanıklılık eylemidir. Herkesin güvenlik & kapsayıcılık içinde dilerse açık kimlikli olarak yaşayabileceği bir dünya için çalışıyoruz. LGBTQI+ bireyler onlara oldukları gibi destek & değer veren bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar" denildi.

'Yeliz' lakabıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan bu paylaşıma tepki geldi.

Çamlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul ABD konsolosluğundaki bu resim foto montaj mı? Yoksa inanılır gibi değil. Bir devlet sapkınlığın, fuhşiyatın, fahişeliğin bayrağını temsilcilik binasına nasıl asar!? "Tanrıyı kıyamete zorlamak"gibi bir misyonu bir devletin üstlenmesi gibi birşey! Acayip!" ifadelerini kullandı. 

 


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