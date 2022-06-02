ABD konsolosluğuna LGBTİ+ bayrağı asıldı, 'Yeliz' lakaplı AKP'li Çamlı isyan etti

02 Haziran 2022 Perşembe, 17:50

ABD İstanbul Başkonsololuğunun Sarıyer'de bulunan binasının dışına büyük bir LGBTİ+ bayrağı asıldı.

Konsolosluğun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Haziran, #OnurAy, Onurla yaşamak bir cesaret ve dayanıklılık eylemidir. Herkesin güvenlik & kapsayıcılık içinde dilerse açık kimlikli olarak yaşayabileceği bir dünya için çalışıyoruz. LGBTQI+ bireyler onlara oldukları gibi destek & değer veren bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar" denildi.

.@StateDept: Haziran, Onur Ayı! 50 yılı aşkın süredir insanlar LGBTQI+ bireylerin insan haklarını desteklemek, savunmak ve kutlamak için bir araya geliyorlar. ABD DİB tüm dünyadaki LGBTQI+ bireyleri gururla desteklemektedir. #Pride2022 #PrideMonth https://t.co/g39NCIugnf pic.twitter.com/FfLgZfHnZg — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) June 2, 2022

'Yeliz' lakabıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan bu paylaşıma tepki geldi.

Çamlı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul ABD konsolosluğundaki bu resim foto montaj mı? Yoksa inanılır gibi değil. Bir devlet sapkınlığın, fuhşiyatın, fahişeliğin bayrağını temsilcilik binasına nasıl asar!? "Tanrıyı kıyamete zorlamak"gibi bir misyonu bir devletin üstlenmesi gibi birşey! Acayip!" ifadelerini kullandı.