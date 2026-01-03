ABD'nin Venezuela'ya saldırısı... Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nden Türk vatandaşları için acil durum hatları paylaşımı

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği, ABD'nin Venezuela saldırısının ardından ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının için acil durum hatlarının bilgilerini paylaştı.
Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize ve Konsolosluk Çağrı Merkezine ulaşabilecekleri acil durum hatlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Karakas Büyükelçiliği acil durum hattı: +58 412 330 75 29
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29"
