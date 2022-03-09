ABD restoran zinciri KFC, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı
ABD'li tavuk restoran zinciri KFC'nin ana şirketi Yum! Brands, Rusya'daki tüm operasyonlarını geçici olarak durduracağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'daki faaliyetlerin durdurularak, bölgedeki işletmelerden elde edilen kazancın da Kızıl Haç organizasyonu üzerinden Ukrayna'da savaştan etkilenenlere insani yardım olarak dağıtılacağı belirtildi.
Şirket ayrıca çevre bölgelerdeki bayilerinin de Ukraynalı mülteciler için gıda yardımında bulunacağını kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, ve American Express gibi ABD merkezli uluslararası şirketler savaşı protesto için Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamıştı.
İlgili Haberler
- McDonald's ile KFC'nin bisikletli kurye girişimi tepkiyle karşılandı
- Dünyaca ünlü KFC'nin tavuğu bitti
- Noel'de KFC çılgınlığı: Japonların bu ritüelini ülkedeki yabancılar şaşkınlıkla izliyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- AB liderleri yarın Ukrayna gündemiyle Paris'te buluşacak
- ÖSYM'den Covid-19 pozitif olanlarla ilgili açıklama
- Yaren leylek, Adem Amca'nın bahçesine kondu
- Sabah gazetesi hakkında suç duyurusu
- KFC'den Rusya kararı
- Çakır'ın yardımcılarından istifa iddialarına yanıt
- 6 yıl önceki 'Paslı çifti' cinayetinde yeni gelişme
- 'Hızla tedbir alınmalı' uyarısı
- Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesildi
- 'Bu arkadaşlar FETÖ'cü mü?'