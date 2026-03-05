ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıları Edirne'de protesto edildi: ‘En ağır bedeli çocuklar ve kadınlar ödüyor’

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Edirne Emek Platformu tarafından protesto edildi.

Platform bileşenleri adına konuşan Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Sekreteri Metin Özaydınlık, çocukların bulunduğu eğitim kurumlarının askeri hedef haline dönüştürülmesinin hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Irak’ta 'kitle imha silahı' yalanıyla yürütülen işgal, Afganistan’da 'terörle mücadele' söylemi, Libya’da 'insani müdahale' maskesi, Venezuela ve Küba’ya dönük ekonomik ve siyasal kuşatma... Hepsinde aynı senaryo, aynı sonuç; işgal, talan, yıkım ve emekçilerin, halkların yoksullaştırılması. Bugün İran’a dönük saldırı bu zincirin bir halkasıdır. Amaç bölgeyi yeniden dizayn etmek, enerji kaynaklarını ve jeopolitik alanı kontrol altına almak, halkların iradesini bastırmaktır. Saldırıların en ağır bedelini ise çocuklar ve kadınlar ödemektedir. Bir okulun bombalanması sonucu 100’den fazla çocuğun yaşamını yitirmesi ve yüzlerce çocuğun yaralanması, savaşın ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. Okulların, çocukların hedef haline getirilmesi yaşam hakkına, eğitim hakkına ve toplumların geleceğine yönelmiş açık bir saldırıdır. Çocukların bulunduğu eğitim kurumlarının askeri hedefe dönüştürülmesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz."