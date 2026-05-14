ABD vizesi başvurusuyla gündeme gelmişti: AKP'li Mehmet Metiner KKTC vatandaşı oldu

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunmuş, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın notasıyla birlikte yaptığı başvuru reddedilmişti.

Bakanlığın gönderdiği notayı sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra silen Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" demişti.

KKTC VATANDAŞI OLDU

Söz konusu gelişme gündemde sıcaklığını korurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı oldu.

12 Mayıs tarihinde yayımlanan KKTC Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplam 95 kişi KKTC vatandaşlığına alındı.

Kıbrıs Postası'nın da aktardığına göre, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de bu isimler arasında yer aldı.

Öte yandan KKTC vatandaşlığına geçen isimler arasında emekli binbaşı Mete Yarar'ın da bulunduğu görüldü.