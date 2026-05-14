ABD vizesi başvurusuyla gündeme gelmişti: AKP'li Mehmet Metiner KKTC vatandaşı oldu

14.05.2026 12:05:00
Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’in ABD vize başvurusunun, Dışişleri Bakanlığı’nın notasıyla yapılmasına rağmen reddedilmesi gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Metiner, KKTC vatandaşı oldu. Öte yandan KKTC vatandaşlığına geçen isimler arasında emekli binbaşı Mete Yarar'ın da bulunduğu görüldü.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulunmuş, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın notasıyla birlikte yaptığı başvuru reddedilmişti.

Bakanlığın gönderdiği notayı sosyal medya hesabından önce paylaşıp sonra silen Metiner, "Dışişleri Bakanlığı’nın ABD Büyükelçiliği’ne gönderdiği notayı yayımlamakla hata ettim. Hatta bunun konuşulmasından bile rahatsız oluyorum. Nota verilmesi eski, yeni vekiller için uygulanan bir sistem. Başvurduk, reddettiler" demişti.

KKTC VATANDAŞI OLDU

Söz konusu gelişme gündemde sıcaklığını korurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Metiner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı oldu.

12 Mayıs tarihinde yayımlanan KKTC Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplam 95 kişi KKTC vatandaşlığına alındı.

Kıbrıs Postası'nın da aktardığına göre, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de bu isimler arasında yer aldı.

Öte yandan KKTC vatandaşlığına geçen isimler arasında emekli binbaşı Mete Yarar'ın da bulunduğu görüldü.

AKP'li Mehmet Metiner'in ABD vizesi başvurusuna ret: Bakanlığın referans mektubu tepki çekti, paylaşımları kaldırdı Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Dışişleri Bakanlığının yazısıyla birlikte ABD vizesine başvurduğunu ancak bu talebin reddedildiğini duyurdu. Metiner’in ret gerekçesi 214(b), yani “ülkesine geri döneceğine dair yeterli kanıt göstermemesi” olarak bildirildi. Metiner ise, "Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum, test etmek amacıyla başvuruda bulundum" dedi. Metiner, açıklamalarının kamuoyunda tepki çekmesinin ardından paylaşımları kaldırdı.
Paylaşımlarını silmişti... ABD vize başvurusu reddedilen Mehmet Metiner'den yeni açıklama: 'Dışişleri'nin notasını yayımlamakla hata ettim' Mehmet Metiner’in ABD vize başvurusunun, Dışişleri Bakanlığı’nın notasıyla yapılmasına rağmen reddedilmesi gündemdeki yerini koruyor. Günler önce söz konusu paylaşımlarını silen Metiner, notayı paylaşmasının hata olduğunu söyleyerek konunun gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Mehmet Metiner MHP'ye ‘dost tavsiyesi': 'MHP’yi örseleyecek davranışlardan kaçınmak gerek, sükut altındır'
Mehmet Metiner MHP'ye ‘dost tavsiyesi': 'MHP’yi örseleyecek davranışlardan kaçınmak gerek, sükut altındır' MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla ilgili bir açıklama da AKP’li Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, açıklamasında, "Bilge Lideri ve MHP’yi örseleyecek davranışlardan kaçınmak gerek, sükut altındır" dedi.