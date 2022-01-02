ABD'de el konulan tarihi eserler Türkiye'ye getiriliyor
Amerikalı antik sanat eseri koleksiyoncusu Michael Steinhardt'ın evinde el konulan Anadolu kökenli kültür varlıkları, ocağın ilk yarısında Türkiye'nin New York Başkonsolosluğuna teslim edilecek.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının, Manhattan Savcılığıyla yürüttüğü çalışmayla aralık ayının başında Steinhardt'ın evine operasyon yapılmış ve 11 ülkeden çalınan 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığına el konulmuştu. Koleksiyonda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri ve Kilia idolünün aralarında yer aldığı Anadolu kökenli 14 eser de bulunuyordu.
Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bunlar öncelikle New York Başkonsolosluğumuza teslim edilecek. Oradan Türkiye'ye getirilecek. Umuyoruz ki Sayın Bakanımızın himayesinde bir açılışla halkımıza eserlerimizi arz edeceğiz" dedi.
Daire Başkanı Zeynep Boz, eserlerin Başkonsolosluğa ocak ayının ilk yarısında teslim edilmesinin öngörüldüğünü, anavatanına döndürülen bu kültür varlıklarının, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmesinin planladığını söyledi.
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