ABD'den Pençe-Kılıç Harekatı ve Karkamış saldırısı sonrası itidal çağrısı

22 Kasım 2022 Salı, 09:45

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de sivillerin korunması ve IŞİD ile mücadele amacıyla şiddetin azaltılması çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK terör örgütünün Türkiye’ye yönelik roket saldırılarını kınamazken konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesine yer verdi.

Bakanlık, Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'teki sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, "Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve ortak hedef IŞİD ile mücadelede, Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden ve eşgüdümlü olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.