AB'den Türkiye'ye mesaj: Rusya'dan sonra Türkiye de AB topraklarını sorguluyor
Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının AB'nin "başını ağrıttığı" bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasının, Ukrayna-Rusya savaşının ortasında Brüksel’in "başını ağrıttığı" bildirildi.
Euractiv'e demeç veren bir AB yetkilisi, "Ankara'nın son anlaşması, Türkiye'nin bir strateji izlediğini gösteriyor" dedi.
AB yetkilisi, Brüksel'in, Doğu Akdeniz'deki "tırmanışı yakından takip ettiğini" ve Rusya'nın, "Avrupa'nın doğusunu işgalinden sonra hiçbir şekilde başka bir istikrarsızlık cephesiyle yüzleşmek istemediğini" söyledi.
Yetkili, "Türkiye'nin hem söylemde hem de pratikteki tüm hamleleri, Erdoğan'ın belirli hamleleri tekrarlayarak bir strateji izlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, 2019'da Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı sürdürmek maksadıyla hidrokarbon anlaşmasını da hayata geçirmeyi çalıştığını kaydeden yetkili, "Amaç, bölgedeki mevcut statükoyu sorgulamak" diye konuştu.
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