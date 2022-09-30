AB'den Türkiye'ye mesaj: Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesi çok muhtemel

30 Eylül 2022 Cuma, 12:01

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Margaritis Schinas, AB'nin Türkiye'nin tutumlarından "rahatsız" olduğunu belirterek, bu tutumların Brüksel'de "gündeme getirildiğini" ifade etti.

Schinas, Brüksel'de masada konuşulanlar arasında sadece Türkiye'nin, Yunanistan'a karşı açıklamalarının olmadığını, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunun da yer aldığını kaydetti.

"Avrupa'da giderek daha fazla gözlemci ve karar verici Türkiye'nin tutumundan umutsuzluğa kapılıyor" diyen Schinas, sözlerine şöyle devam etti:

Pek çok kişi Türkiye'nin orta ve uzun vadede Doğu Akdeniz'de istikrar sağlayıcı bir rol oynamasını bekliyordu. Bunu bir dereceye kadar başardı, ancak sonra aniden başka yöne döndü."

Schinas ayrıca, Türkiye'nin, komu ülkelere yönelik "kışkırtıcı söylemler ve tehditlerde" bulunduğunu iddia ederek, Avrupa'nın bundan hoşnut olmadığını söyledi.

'ERDOĞAN İÇİN SEÇİM ÇOK ZOR GEÇECEK'

Margaritis Schinas, Türkiye'de gerçekleştirilecek 2023 seçimlerine değinerek, "Önümüzdeki yıl, Türkiye'deki seçimler açısından çok önemli. Türkiye gelecekte nerede olmak istiyor, kendini nerede görüyor? Bizim için iyi senaryo şu ki, Erdoğan için çok zor bir seçim geçecek" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLAR GETİRİLMESİ ÇOK MUHTEMEL'

Öte yandan Avrupa'nın, Türkiye ile çeşitli düzeylerde "açık finansman kanallarına sahip olmaya devam edip etmeyeceğine dair konuşmaların" yapıldığını ileri süren Schinas, Türkiye'nin, "Batı ve Avrupa ile asimetrik ilişki yürüttüğünü" öne sürerek, bundan dolayı Türkiye'ye "yaptırımlar getirilmesinin çok muhtemel" olacağını savundu.

Schinas, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"2020 ve 2021'de Avrupa, Türkiye için yaptırım kapsamında havuç ve sopa karışımı bir yaklaşım kullandı ve işe yaradı. Bu karışımın, hiçbir çekincesi olmayan kesin yaptırımlardan daha etkili olduğu ortaya çıktı. Şimdi, Rusya'ya yaptırım uygulamayan, aynı zamanda Gümrük Birliği'nden ve Avrupa ile sahip olduğu tüm topluluk programlarından yararlanan bir Türkiye var. Avrupa ve Batı'nın savaş karşısında bir arada durduğu bir zamanda, fırsat kollayan bir Türkiye var."