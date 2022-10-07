ABD'li itfaiyecilerden, Gaziantep'te ölen meslektaşları için taziye mektubu

07 Ekim 2022 Cuma, 09:47

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde 20 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, kontrolden çıkarak devrilen bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye personeli Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat ve Ahmet Polat için ABD'nin Indiana Eyaleti Fort Wayne İtfaiyesi'nden, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na taziye mektubu geldi.

"HATIRALARI HER ZAMAN BİZİMLE OLACAK"

Mektupta, "Onların hizmet ettikleri halka, ulusa ve yan yana çalıştıkları iş arkadaşlarına olan bağlılıkları ve kahramanlıkları her zaman hatırlanacak ve takdir edilecektir. Bu kardeşliğin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Onların hatıraları her zaman bizimle olacak" ifadeleri yer aldı.

ŞAHİN: FORT WAYNE İTFAİYESİ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gönderilen mektup için sosyal medya hesabından, "ABD Indiana'dan Fort Wayne İtfaiyesi, kaybettiğimiz itfaiyecilerimizin acısını paylaşmak için bir mektup göndermiş. İtfaiyeciliğin evrenselliği ve önemi bu mektupla bir kez daha anlaşılıyor. Fort Wayne İtfaiyesi'ne teşekkür ediyorum" paylaşımını yaptı.