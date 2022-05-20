ABD'li sahte doktor 1,3 milyon dolarlık "aşk dolandırıcılığından" suçlu bulundu
ABD'de Brian Brainard Wedgeworth isimli bir kişi, çevrim içi flört uygulamalarında kendisini doktor olarak tanıttığı otuzdan fazla kadını 1,3 milyon dolardan fazla dolandırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
Avukat Jason Cody, yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Wedgeworth'un Florida ve Alabama eyaletlerinde dolandırıcılık planının bir parçası olarak 10 farklı takma ad kullandığını söyledi.
Mahkeme belgelerinde Wedgeworth'un kadınlardan paranın yanı sıra mücevher ve saat gibi değerli eşyalarını kendisine göndermelerini istediği ortaya çıktı.
ABD Posta Servisi ve Vergi İdaresi tarafından soruşturulan dosyada Wedgeworth, elektronik dolandırıcılık, posta yoluyla yapılan dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere 25 suçlamayı kabul etti.
Wedgeworth'un elektronik dolandırıcılık ve posta dolandırıcılığı suçlarından 20 yıla kadar, kara para aklamadan 10 yıl ve kimlik hırsızlığından iki yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.
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